Nîmes - Pablo Martinez écarté un mois et demi des terrains

Le Nîmes Olympique se déplace à Lorient ce dimanche à 15 heures dans le cadre de la 14ème journée de Ligue 1. Alors qu'Anthony Briançon devrait faire son retour dans le groupe des Crocodiles, Jérôme Arpinon devra se passer des services de Pablo Martinez.

En effet, d'après les informations de France Bleu Gard le défenseur central nîmois devrait être écarté pendant environ un mois et demi des terrains. Le joueur de 31 ans se serait fracturé le sacrum selon L'Equipe. Une très mauvais nouvelles pour Nîmes (16ème, 11 points) qui est plus que jamais menacé par la zone rouge et affronte un concurrent direct au maintien ce week-end.