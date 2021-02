Nîmes - Pascal Plancque ne se voit pas rester éternellement au poste de numéro un

Jérôme Arpinon a été licencié le 5 février dernier et c'est depuis Pascal Plancque qui assure l'intérim sur le banc du stade des Costières. Quelques semaines après son arrivée, le Nîmes Olympique a repris des couleurs et reste sur deux victoires consécutives. Au-delà des résultats, les Crocodiles proposent plus de jeu et ont retrouvé un état d'esprit qui pourrait leur permettre de se maintenir en Ligue 1. Si l'arrivée de l'ancien adjoint à la tête du NO semble porter ses fruits, ce dernier ne se voit pourtant pas rester longtemps à ce poste.

"Je n’ai pas forcément pris goût à ce poste de numéro un. Je me régale de venir à l’entraînement et de travailler avec les joueurs et le staff. Les victoires adoucissent mais c’est une importante débauche d’énergie. C’est du h24. Pendant trois mois, j’ai la tête dans le guidon après j’irai à la mer ou à la montagne. Je ne prends pas un plaisir immense à me réveiller et me dire : "Briançon, sa cuisse merde..." C’est peu de plaisir pour beaucoup de réflexion. Je ne rêve pas d'être numéro un. S’il avait fallu rester numéro deux, ça ne m’aurait posé aucun problème" a déclaré le technicien nîmois.