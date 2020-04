Nîmes - Philippoteaux reprend Ménès de volée

"Les footeux me gavent. Les joueurs qui ne veulent pas reprendre. Quelles sont leurs motivations ? Je m'en fous, tout le monde veut sortir bosser et ses pauvres chéris font les majorettes". Jeudi, sur le réseau social Twitter, Pierre Ménès n'y est pas allé avec le dos de la cuillère en évoquant les craintes de nombreux joueurs, pas favorables à une reprise des entraînements et de la compétition. Une sortie ahurissante qui a fait polémique, d'autant que le consultant de Canal + a été très récemment, et lourdement, touché par le coronavirus.

Dans un entretien au quotidien La Provence, Romain Philippoteaux (32 ans), le milieu de terrain offensif du Nîmes Olympique, s'est chargé de lui répondre, vidant son sac : "Quand j’entends quelqu’un comme Pierre Ménès, qui a été atteint par le coronavirus en plus et qui s’en est sorti, dire que 'certains joueurs de Ligue 1 font les majorettes', ça me gêne. Au contraire, compte tenu de sa popularité et de sa notoriété, il devrait plutôt tenir un discours de sensibilisation. Ce sont des commentaires comme ça qui m’amènent à penser qu’il y a beaucoup d’hypocrisie autour du foot, c’est énervant", a lancé le numéro 7 des Crocos (5 buts et 2 passes décisives en 27 matches de championnat cette saison).