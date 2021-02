Nîmes - Plancque félicite ses joueurs après la victoire contre Bordeaux

Ce dimanche après-midi, aux Costières, le Nîmes Olympique a disposé de pâles Girondins de Bordeaux (2-0, analyse et notes). À l'issue de ce précieux succès glané dans le cadre de la 26ème journée de Ligue 1, le deuxième de rang en championnat, Pascal Plancque ne boudait pas son plaisir. En conférence de presse, l'entraîneur des Crocos a vivement félicité ses troupes.

"C'est le second match où l'on ne concède pas de but. C'est bien. Cela montre que l'on peut être efficace à domicile. On a été formidables de courage et d'abnégation avec un état d'esprit exceptionnel malgré les coups du sort et les blessures. Ce succès n'est pas un hold-up", a indiqué le technicien gardois. "On a beaucoup couru après le ballon, mais c'était le prix à payer pour emporter ce match. On s'est donné les moyens de s'en sortir. C'est vrai que nous n'avons pas été flamboyants. On n'a pas tout réussi mais on a mis beaucoup de coeur. On est contents d'avoir montré ce réalisme sans concéder beaucoup d'occasions à notre adversaire et cela est très intéressant", a-t-il conclu.