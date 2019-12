Nîmes - Reda Hammache ambitieux pour le mercato

Au micro de Midi Libre, Reda Hammache, le nouveau directeur sportif de Nîmes, n’a pas tardé à rassurer les supporters Crocos sur la teneur qu’aurait le mercato hivernal nîmois. "On va se donner les moyens de démarrer un autre Championnat en janvier. Il y a une réalité présidentielle d'être très actif. On ne se fixe pas de limites". Actuellement avant-dernier de Ligue 1, Nîmes doit absolument se reprendre sur la deuxième partie de saison pour sauver sa place dans l’élite.

Comme l’annonce l’ancien recruteur de Rennes, Lens, Monaco et Lille, "certaines recrues seront des joueurs de référence en plus d'être des joueurs de qualité", à l’instar d’Emmanuel Adebayor annoncé proche d’un transfert dans le Gard. "Des pistes, j'en ai plein, je suis plutôt optimiste. Les éléments recherchés doivent avoir la qualité et l'état d’esprit" a-t-il conclu, le sourire aux lèvres. À ces paroles pleines d’espérance, devront succéder des faits concrets.