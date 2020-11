Nîmes - Reynet : 'Il faut relever la tête'

Giflé (1-5) aux Costières par Angers juste avant la trêve, le Nîmes Olympique (18ème) peine à lancer sa saison. Demain 15h, les crocos se déplacent sur la pelouse d'un autre mal classé, Reims (16ème) pour rebondir. Dans un entretien accordé au Midi Libre, le gardien Baptiste Reynet (30 ans) a fait le bilan des dernières semaines compliquées dans le Gard.

Ligue 1 - 11e Journée

"Tout le monde s’est remis en question. Individuellement, on a pointé du doigt nos lacunes. On est tous conscients de la situation, que l’on doit faire mieux et ne pas laisser le sort s’acharner sur nous. Il faut relever la tête. Mais je ne sens pas une équipe touchée mentalement. J’ai connu ça la saison dernière avec Toulouse, aussi avec Dijon par le passé mais là, le groupe est toujours uni, des joueurs à l’entraîneur. C’est important. (...) On reprend par deux matches à l’extérieur, ce n’est pas une mauvaise chose car on est solides en déplacement. On est revanchards et d’attaque pour cette fin d’année", a affirmé le portier.