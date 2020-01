CDF - Tours accuse Nîmes d'avoir conservé sa partie de la recette

Décidément, le partage de la recette est un sujet qui ne cesse de faire débat après le scandale qui a animé le match opposant l'Olympique de Marseille à Trélissac. Qualifiés après leur succès aux tirs au but face à Tours (2-2 puis 2-4 après T.A.B), les Crocodiles sont sous le feu des projecteurs pour ne pas avoir laissé cette fameuse recette au club de cinquième division, comme l'ont fait savoir les dirigeants tourangeaux dans un communiqué officiel. Déjà la cible d’attaques véhémentes suite à la décision arbitrale de Monsieur Turpin de refuser le pénalty inscrit par Youssef Hidasse, la formation gardoise aurait conservé 9 500 euros.

"Les Gardois sont partis en catimini avec leur part de recette. Une décision justifiée par le fait qu'il fallait couvrir les frais de déplacement et d'hébergement, pourtant les Nîmois sont venus du Gard avec leur car officiel et ont dormi à l'Ibis Styles !". Avant de conclure, "La richesse est comme l'eau de mer, plus on en boit et plus on a soif". On attend la réaction du président nîmois Rani Assaf…