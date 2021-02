Nîmes - Un résultat "équitable" pour Pascal Plancque

Le Nîmes Olympique a arraché le point du match nul, ce dimanche à domicile, face au FC Nantes dans le dernier quart d'heure (1-1). Les Crocos, qui sont sortis de la zone rouge mercredi en battant Lorient, enchainent un quatrième match consécutif sans défaite, de quoi donner le sourire à l'entraîneur Pascal Plancque ! Toutefois, l'entraîneur gardois a un peu de déception concernant le contenu du match.

"Il y a un peu de déception, mais je suis satisfait que l'on soit revenu dans un match dans lequel on était mal embarqué. Le résultat est équitable. C'est un point de plus de grappillé. Mettre un second but aurait été exceptionnel. C'était un match qu'il fallait savoir ne pas perdre. On aurait signé pour prendre dix points en quatre matches. On a senti mon effectif en manque de jus et d'énergie en entame de match, où l'on a couru après le ballon. À défaut d'être flamboyant dans le jeu, on s'arrache. Ce petit point récompense notre absence de découragement" a-t-il déclaré.