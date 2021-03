Nîmes - Une défaite frustrante pour Pascal Plancque

Le Nîmes Olympique s'est incliné 1-2 à Nice hier soir. L'entraîneur gardois Pascal Plancque n'a pas caché sa frustration après la rencontre puisqu'il estime que les Crocos ont fait ce qu'il fallait pour l'emporter.

"Toutes les défaites sont frustrantes, mais celle-ci plus encore. Mis à part la première demi-heure, nous avons fait le match qu'il fallait. Une prestation assez cohérente et même maitrisée pendant une heure. Les Niçois étaient d'ailleurs assez soulagés au coup de sifflet final. On a eu un peu de mal à entrer dans la partie. Mais Nice était dans sa dynamique rennaise. On avait fait le plus dur en égalisant. On fait une erreur sur le second but niçois. Les joueurs ont trouvé les ressources physiques et mentales pour bien réagir après la pause. On a procédé à un ou deux ajustements pour ne plus autant souffrir individuellement et collectivement à la récupération du ballon. Il nous a manqué un peu de justesse pour mieux finir nos actions et prendre un voire trois points. C'est contrariant mais nous allons lutter pour le maintien jusqu'au bout" a-t-il déclaré.