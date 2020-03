Norwich - Tim Krul avait une gourde antisèche pour stopper les pénaltys de Tottenham

On n'arrête pas le progrès ! Tim Krul, héros de la séance de tirs au but entre Norwich et Tottenham hier soir, avait parfaitement bossé les tireurs côté londonien. En effet, le portier de 31 ans, qui a arrêté deux TAB adverses, avait inscrit, sur sa gourde, les noms des joueurs de l'effectif de Tottenham ainsi que leur côté préférentiel en face à face. Un travail payant !

Tim Krul had a list of Tottenham's penalty takers on his water bottle during Norwich's shootout win in the FA Cup



Penalty-saving level: Expert pic.twitter.com/YEgdcpVpcl