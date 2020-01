Officiel - Abdul Majeed Waris revient en Ligue 1

Abdul Majeed Waris (28 ans) est de retour en Ligue 1. L'attaquant ghanéen (14 sélections avec les A, 3 buts) rejoint les rangs du Racing Club Strasbourg Alsace en provenance du FC Porto. Prêté à Nantes la saison dernière (7 buts inscrits et 6 passes décisives distillées), le natif de Tamale débarque chez les Bleu-et-Blanc via un prêt de six mois, assorti d'un contrat de deux ans. Le voilà donc détenteur d'un engagement aux abords du Stade de la Meinau jusqu'au 30 juin 2022.

"Je suis très heureux de venir au Racing. C’était ma priorité de revenir en France. Strasbourg est un club que je connais. Loic Désiré (le responsable du recrutement) et le Racing me suivent depuis plusieurs mois. J’ai affronté Strasbourg récemment avec le FC Nantes. Il y a une ambiance incroyable dans le stade et j’ai envie de vivre des grands moments avec le public de la Meinau. J’espère apporter mes qualités dans une équipe qui a déjà de très bons attaquants", a-t-il confié suite à sa signature.