Officiel - Accord MU-Sporting pour Bruno Fernandes

Manchester United confirme avoir trouvé un accord avec le Sporting Portugal pour le transfert de Bruno Fernandes. Le milieu de terrain portugais (25 ans) doit encore passer sa visite médicale et se mettre d'accord sur les termes de son futur contrat, précisent les Red Devils dans un communiqué.

Les modalités de la transaction ne sont pas précisées, mais le montant du transfert est estimé à 55 millions d'euros, auxquels pourraient s'ajouter 25 millions d'euros de bonus. Cette saison, Fernandes a inscrit 15 buts et délivré 14 passes décisives en 28 matchs.

Manchester United is delighted to announce it has reached agreement with Sporting Clube de Portugal for the transfer of Bruno Fernandes.



The deal is subject to a medical and the agreement of personal terms.



A further announcement will be made in due course.