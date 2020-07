Officiel - Adam Lallana rebondit à Brighton & Hove Albion

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel. Arrivé à Liverpool en 2014, Adam Lallana quitte les Reds après six années de bons et loyaux services. L'ailier de 32 ans, en fin de contrat, reste en Premier League puisqu'il rejoint Brighton & Hove Albion. L'international anglais (34 sélections, 3 buts) a signé un contrat de trois ans, soit jusqu'au 30 juin 2023. Sous les couleurs des Seagulls, qui ont terminé l'exercice 2019-2020 à la quinzième place du classement, le natif de St.Albans (15 matches joués en Premier League cette saison, 1 but et 1 passe décisive) arborera le numéro 14.

😁 It’s official!



✍️ Albion are delighted to announce the signing of Adam Lallana on a three-year contract!#BHAFC 🔵⚪️ — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) July 27, 2020