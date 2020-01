Officiel - Adama Diakhaby prêté en Championship

Un an et demi après son arrivée à Huddersfield en provenance de Monaco, Adama Diakhaby (23 ans) quitte le club anglais, qui a été rétrogradé en Championship la saison dernière. L'attaquant, qui avait coûté 8 millions d'euros au club anglais, file en prêt du côté de Nottingham Forest, en Championship aussi.

Un mouvement plutôt gagnant pour l'attaquant français puisqu'il délaisse Huddersfield (20ème) pour les Reds (5ème), coachés par Sabri Lamouchi. Cette saison, l'ancien Rennais n'a pas marqué le moindre but en 18 rencontres. Il compte toutefois 3 passes décisives.

✍️ Diakhaby joins The Reds

#NFFC are delighted to announce the signing of forward Adama Diakhaby on a loan deal until the end of the season.#WelcomeAdama