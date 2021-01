Officiel - Adama Soumaoro prêté à Bologne !

La rumeur circulait depuis plusieurs jours, Adama Soumaoro était annoncé du côté de la Serie A et n'était pas convoqué ce samedi dans le groupe face à Nîmes à cause des négociations. Prêté la saison dernière au Genoa, le défenseur de 28 ans s'engage cette fois-ci pour une durée de six mois du côté de Bologne.

Le club italien vient d'officialiser l'arrivée du lillois et précise dans son communiqué qu'une option d'achat est comprise dans le prêt.

✍️ 𝐔𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄 ✍️



Soumaoro è un nuovo giocatore del Bologna!



❤️ Bienvenue Adama 💙#ForzaBFC #WeAreOne pic.twitter.com/90kbxo6wei — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) January 10, 2021