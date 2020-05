Officiel - Adrien Truffert passe pro au Stade Rennais

Ce jeudi après-midi, le Stade Rennais a annoncé la signature du tout premier contrat professionnel du jeune défenseur ou milieu de terrain, Adrien Truffert (18 ans). L'international tricolore des moins de 19 ans, arrivé au centre de la Piverdière à l'âge de 14 ans, a signé un contrat portant sur trois saisons, soit jusqu'au 30 juin 2023.

"Je suis très heureux de signer mon premier contrat professionnel avec mon club formateur. J’ai toujours travaillé dans le but de m’entrainer avec le groupe professionnel et de signer au Stade Rennais F.C. C’est un rêve qui se réalise, à présent l’objectif est de prouver que j’ai mérité ce contrat, de gagner progressivement ma place au sein du groupe professionnel et de jouer. Je joue au poste de latéral gauche. Faitout (Maouassa) et Jérémy (Morel) ont tous les deux réalisés de belles choses au cours de la saison 2019-2020, forcément je me suis calqué sur eux pour avancer", a confié le principal intéressé suite à sa signature.