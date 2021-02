Officiel - Adrien Truffert prolonge à Rennes !

Bonne nouvelle pour le Stade Rennais ! Neuf mois seulement après la signature de son premier contrat professionnel, Adrien Truffert (19 ans) vient de signer un nouveau contrat avec les Bretons. Désormais, le joueur, qui a disputé 23 matchs avec les pros, est lié aux Rennais jusqu'en juin 2025.

"Je suis très heureux de prolonger avec mon club formateur. Je pense que c’est allé plus vite que prévu mais tant mieux. Dans le football, ça ne va jamais assez vite. C’est beaucoup de travail, de la combativité. Aujourd’hui, ça a payé. Il faut continuer de travailler encore plus pour aller encore plus loin. On est tout le temps en apprentissage dans le football mais je me sens forcément plus fort. J’ai plus d’expérience mais j’ai encore beaucoup à apprendre. On va essayer de se qualifier en Europa League, c’est l’objectif" a-t-il déclaré, sur le site officiel.