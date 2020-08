Officiel - Alain Roche nouveau directeur sportif de Bordeaux

Dans le même temps que la nomination de Jean-Louis Gasset au poste d'entraîneur, les Girondins de Bordeaux ont annoncé l'arrivée d'Alain Roche en tant que Directeur sportif. La durée du contrat n'a pas été communiquée. "Je suis certain qu’avec Alain, un Girondin de formation et de cœur, aux commandes du sport, notre club retrouvera les valeurs et les succès qui ont fait vibrer si souvent le cœur des supporters de toute la région" a notamment déclaré Frédéric Longuépée, le président des Girondins.