Officiel - Alaixys Romao quitte Reims

Alaixys Romao (36 ans) a officiellement résilié son contrat avec le Stade de Reims. Il était lié au club jusqu'en 2021. Arrivé en Champagne en 2018, l'ancien joueur de Lorient et de Marseille était devenu le capitaine de l'équipe rémoise. En deux saisons, il a porté le maillot rouge et blanc à 59 reprises.

🔁 Dans un respect mutuel, le #SDR et @AlaixysRomao ont décidé de mettre un terme à leur aventure commune.



Le club remercie son ancien numéro 4️⃣ pour son professionnalisme et son investissement au cours des deux saisons partagées et aura plaisir à recroiser sa route 🤝 pic.twitter.com/f7BFbt9YBc