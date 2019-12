Officiel - Alderweireld rempile avec Tottenham

Arrivé en 2015 en provenance de l'Atlético de Madrid, Toby Alderweireld (30 ans) était dans sa dernière année de contrat avec les Spurs de Tottenham. Du côté des dirigeants et chez les supporters, une certaine angoisse commençait à faire son apparition concernant son cas, par peur de le voir partir gratuitement l'été prochain. Ce vendredi, tout le monde peut souffler puisque le défenseur belge a paraphé un nouveau contrat avec le club londonien jusqu'en juin 2023. Cadre de l'arrière garde de son équipe, il a participé à 16 rencontres de Premier League cette saison, pour 2 passes décisives.

✍️ We are delighted to announce that @AlderweireldTob has signed a new contract with the Club until 2023.

#THFC ⚪️ #COYS