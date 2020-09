Officiel - Le PSG met la main sur Alessandro Florenzi

Comme attendu, le Paris Saint-Germain a trouvé sa nouvelle recrue au poste de latéral droit. Il s'agit d'Alessandro Florenzi, prêté avec option d'achat par l'AS Roma.

Depuis le départ de Thomas Meunier, le Paris Saint-Germain ne disposait de plus qu'un seul défenseur droit majeur en la personne de Thilo Kehrer (23 ans). Mais l'Allemand, peu rassurant dans les grands rendez-vous et fautif sur le but de Kingsley Coman en finale de la Ligue des Champions, n'a pas été jugé assez solide pour assurer le poste toute la saison tout comme le jeune Colin Dagba (22 ans).

C'est donc en toute logique que Leonardo s'est tourné vers son familier marché italien. A la Roma, le directeur sportif brésilien a trouvé le parfait piston : Alessandro Florenzi (29 ans). Enfant du club de la Louve, le natif de la capitale transalpine est prêté un an avec une option d'achat. "Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif d’Alessandro Florenzi", peut-on lire dans le communiqué du PSG. "Arrivé en provenance de l’AS Rome, le latéral droit italien est prêté au club de la capitale jusqu’au 30 juin 2021. Ce prêt est assorti d’une option d’achat."

Déjà cédé pour six mois à Valence en début année, Florenzi va découvrir un nouveau championnat avec la Ligue 1. L'international italien (36 sélections, 2 buts) devrait apporter toute son expérience (280 matchs de Serie A) à une jeune défense parisienne, affaiblie par le départ de Thiago Silva à Chelsea. Polyvalent, le latéral droit est capable de jouer milieu de terrain, ce qui pourrait apporter de vraies solutions à Thomas Tuchel cette saison.