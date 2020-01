Officiel - Alexandre Letellier se relance à Orléans

Dans un communiqué rendu officiel ce lundi, Orléans, lanterne rouge de Ligue 2, a annoncé la signature du portier Alexandre Letellier. Le gardien de 29 ans, prêté par Angers au club norvégien Sarpsborg 08, a été laissé libre par le SCO qui prendra en charge une partie de son salaire jusqu'à la fin de la saison. Il a parachevé un contrat de six mois, plus deux années en option. Formé au PSG, Letellier n'entrait plus dans les plans du staff angevin qui lui préfère Ludovic Butelle.