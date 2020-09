Officiel - Alexis Guendouz quitte l'AS Saint-Etienne

Après deux prêts consécutifs au Pau FC, Alexis Guendouz quitte définitivement l'AS Saint-Etienne. Le jeune (24 ans) gardien de but, arrivé chez les Verts en 2009, prend la direction de l'Algérie et de l'USM Alger. Le natif de la cité ligérienne découvrira donc le championnat algérien sous les couleurs du club comptant huit titres de champion et autant de coupes nationales. Les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées, mais le portier aurait lui-même racheté ses derniers mois de contrat dans le Forez pour pouvoir plier bagages.

