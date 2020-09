Officiel - Allan quitte Naples pour Everton

A 29 ans, Allan quitte l'Italie pour découvrir l'Angleterre. Laissé de côté par son entraîneur Gennaro Gattuso, le milieu de terrain brésilien a décidé d'abandonner Naples pour Everton. Auteur de 33 matchs toutes compétitions confondues, l'ancien joueur de l'Udinese a perdu son statut d'indiscutable.

Après cinq saisons et 168 matchs disputés au total, Allan s'est engagé chez les Toffees contre un chèque de 25 millions d'euros. L'international brésilien (9 matchs) a signé un contrat de trois ans comme le club l'a indiqué sur ses réseaux sociaux.

✍️ | Morning, Blues! 👋



We have completed the signing of @CBF_Futebol international Allan, with the midfielder penning a three-year deal until the end of June 2023. #BemVindoAllan