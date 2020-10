Officiel - Allan Saint-Maximin prolonge avec Newcastle

C'était dans l'air, c'est désormais officiel ! L'ailier français Allan Saint-Maximin (23 ans) vient de prolonger son contrat avec Newcastle. Le joueur bénéficiera d'une belle revalorisation salariale avec cette prolongation jusqu'en 2026.

L'ancien joueur de Nice a été auteur de 3 buts et 4 passes décisives en 26 matches la saison dernière en Premier League. "Newcastle United est ravi d'annoncer qu'Allan Saint-Maximin a signé un nouveau contrat revalorisé avec le club qui le conservera à St. James 'Park jusqu'en 2026", annoncent les Magpies.

