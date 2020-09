Officiel - Alphonse Areola rejoint Fulham !

Comme pressenti ces dernières heures, Alphonse Areola s'est engagé en faveur de Fulham. Le gardien de 27 ans, de retour d'une aventure d'un an au Real Madrid, a de nouveau été prêté par le PSG, avec option d'achat.

La Ligue des Champions à Rennes ou la Premier League à Londres. Alphonse Areola a opté pour la deuxième option et s'est engagé en faveur de Fulham, fraîchement promu dans l'élite du football britannique. Amoureux de la capitale anglaise, où il vient d'acheter une maison, le gardien de 27 ans a choisi d'aller tenter sa chance de l'autre côté de la Manche, lui qui sort d'un prêt peu convaincant au Real Madrid (9 matchs, 11 buts encaissés).

Le PSG, où il lui reste trois ans de contrat, a accepté de le laisser partir en prêt, mais a pris le soin d'intégrer une option d'achat. Le montant de celle-ci n'est pas encore connu. "Le Paris Saint-Germain souhaite le meilleur à Alphonse dans les nouveaux défis qui l’attendent désormais au sein du club londonien", écrit le club de la capitale dans un communiqué.

L'Euro en ligne de mire

Absent de la dernière liste de Didier Deschamps, pour affronter la Suède et la Croatie en Ligue des Nations (il avait été appelé lors du rassemblement précédent en novembre 2019), l'international tricolore devra se montrer performant dans l'exigeant championnat anglais pour retrouver grâce aux yeux du sélectionneur, avec en point de mire l'Euro 2021 l'été prochain.

"Je suis très content que tout soit bouclé", a réagi l'international tricolore. "Scott Parker (entraîneur de Fulham, ndlr) m'a appelé et j'ai eu un bon feeling avec lui. Il m'a dit qu'il me voulait vraiment (...) J'espère que cette saison sera bonne pour nous. Je veux apporter mon énergie et tout faire pour cette équipe, afin de rester là où nous devons être."