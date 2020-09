Officiel - Alvaro Morata fait son grand retour à la Juventus !

Alvaro Morata est de retour à la Juventus ! Passé en Italie entre 2014 et 2016, l'attaquant de 27 ans a officiellement été prêté par l'Atlético Madrid hier soir. Pour le récupérer, la Vieille Dame, en quête d'un attaquant, a déboursé 10 millions d'euros pour le prêt payant, avec plusieurs options d'achat disponibles.

"- Le droit pour la Juventus d'acquérir définitivement les services sportifs du joueur d'ici la fin de la saison 2020/2021 pour un montant de 45 millions d'euros, payable en 3 exercices;

- Le droit de la Juventus de prolonger temporairement l'acquisition jusqu'à la fin de la saison 2021/2022 pour un montant de 10 millions d'euros;

- La Juventus a le droit d'acquérir définitivement les services sportifs du joueur d'ici la fin de la saison 2021/2022 pour un montant de 35 millions d'euros, payable en 3 exercices" est-il écrit dans le communiqué.

