Officiel - Ambroise Oyongo quitte le MHSC et file à Krasnodar

C'était attendu, c'est désormais acté : Ambroise Oyongo (28 ans) quitte le Montpellier Hérault Sport Club et file en Russie. Le défenseur latéral gauche camerounais (28 ans, 13 matches joués en Ligue 1 cette saison, 1 but et 1 passe décisive) rejoint la formation du FK Krasnodar via un prêt jusqu'au terme de la saison. Dans son bref communiqué officiel, le MHSC, où il est encore sous contrat jusqu'au 30 juin 2022, ne précise pas si ledit prêt est assorti ou non d'une option d'achat.