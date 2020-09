Officiel - Amiens envoie Saman Ghoddos en Angleterre

C'était attendu, c'est désormais acté : Saman Ghoddos (27 ans) quitte la Ligue 2 et l'Amiens Sporting Club, et traverse la Manche pour rejoindre Brentford. Le milieu de terrain offensif, international iranien (10 sélections, 1 but), rejoint le club de Championship (D2 Anglaise) via un prêt avec option d'achat. Selon le quotidien L'Equipe, le montant total de l'opération (prêt payant puis option d'achat) s'élèverait à 5M€.

[Mercato]



✍ Saman Ghoddos rejoint @BrentfordFC



L'international iranien est prêté un an avec option d'achat au club anglais.



Bonne saison Saman !#ASC #AllezAmiens ⚪⚫ pic.twitter.com/QUBluJArhh — Amiens SC (@AmiensSC) September 21, 2020