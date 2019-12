Officiel - Ancelotti devient l'entraîneur d'Everton

Comme cela était pressenti ces derniers jours, Carlo Ancelotti s'est officiellement engagé avec Everton. Le technicien italien de 60 ans, récemment licencié par le Napoli, a donc rapidement rebondi. Il a paraphé un contrat jusqu'en juin 2024 chez les Toffees. Huit ans après son départ de Chelsea, Ancelotti retourne donc en Premier League.

"Everton est enchanté d’annoncer la nomination de Carlo Ancelotti au poste d’entraîneur" est-il écrit dans le communiqué. Actuellement 16ème du championnat, le club de la Mersey a donc décidé de faire confiance au triple vainqueur de la Ligue des Champions pour tenter de redresser la situation.

🔵 | Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R