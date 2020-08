Officiel - Andrea Pirlo nommé nouvel entraîneur de la Juventus Turin !

C'était fortement pressenti depuis quelques petites heures, c'est désormais officiel : alors qu'il devait prendre en charge les moins de 23 ans du club bianconero, Andrea Pirlo (41 ans) vient d'être nommé entraîneur de l'équipe première de la Juventus Turin. L'ancien milieu de terrain transalpin remplace Maurizio Sarri (61 ans), renvoyé ce samedi après-midi au lendemain de l'élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à l'Olympique Lyonnais. Sans aucune expérience sur un banc de touche au plus haut niveau, Andrea Pirlo s'est engagé pour deux saisons aux abords de l'Allianz Stadium, soit jusqu'au 30 juin 2022, et devrait être secondé par Roberto Baronio et Antonio Gagliardi.