Officiel - Angers confirme l'arrivée de son directeur sportif

Comme annoncé par le Dijon FCO ce week-end, Sébastien Larcier a bien quitté la Côte d'Or pour rejoindre le SCO d'Angers. Ce dernier débarque chez les Scoïstes en qualité de directeur sportif, comme l'a confirmé le club noir-et-blanc sur son site officiel.

"Dans le cadre du projet de refonte de son organisation, Angers SCO annonce le recrutement de Sébastien Larcier au poste de Directeur Sportif" est-il écrit. "Après consultation de Saïd Chabane et Stéphane Moulin, ce projet de refonte piloté par Fabrice Favetto-Bon a débouché sur la création d’un poste de Directeur sportif. Placé sous la responsabilité du Président délégué et membre du Comité de Direction, le directeur sportif aura pour mission de définir et mettre en œuvre la politique sportive globale du club et sa stratégie de recrutement."