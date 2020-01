Officiel - Arda Turan revient au Barça

Initialement prêté par le FC Barcelone à l'Istanbul Basaksehir jusqu'à la fin de la saison, Arda Turan rentre plus tôt que prévu en Catalogne. Ce mardi, le club turc a annoncé la rupture du prêt du milieu de 32 ans, sur demande de ce dernier. Prêté depuis juillet 2018, Turan a participé à 12 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. En septembre dernier, il avait eu des démêlés avec la justice en raison d'une bagarre, ce qui lui avait valu une peine de deux ans et huit mois de prison avec sursis. Reste désormais à savoir s'il sera conservé par les Blaugrana pour ses six derniers mois de contrat.