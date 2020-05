Officiel - Aritz Aduriz annonce sa retraite dans un message émouvant

Triste fin de carrière pour Aritz Aduriz. L'attaquant emblématique de l'Athletic Bilbao, qui a fêté ses 39 ans en février dernier, raccroche ses crampons alors que le football espagnol est à l'arrêt, au moins jusqu'au mois prochain. L'international espagnol (13 sélections) aurait pu participer à la fin de saison et s'offrir des adieux plus joviaux, par exemple à l'occasion de la finale de la Copa del Rey qui doit opposer Bilbao à la Real Sociedad. Mais une lourde blessure à la hanche l'en empêche.

"Les médecins m'ont recommandé de passer par la salle d'opération, pour remplacer ma hanche par une prothèse et ne pas être handicapé, au moins, dans ma vie quotidienne", explique-t-il dans un message émouvant posté sur Twitter. "Malheureusement, mon corps dit stop. Je ne peux pas aider mes coéquipiers comme je le voudrais et comme ils le méritent. C'est aussi la vie d'un athlète professionnel. Simple, très simple..." Aduriz aura marqué de son empreinte le football espagnol, avec pas moins de 158 buts en 443 matchs sous les couleurs de Bilbao, donc, mais aussi Valence et Majorque.