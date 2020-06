Officiel - Arjen Robben sort de sa retraite et annonce son retour au FC Groningen !

Retraité des terrains depuis un an, Arjen Robben (36 ans) va renouer avec la compétition dans son club formateur, le FC Groningen (Eredivisie). L'ancien ailier du Bayer Munich l'a annoncé ce samedi sur les réseaux sociaux. "J'avais douze ans quand j'ai commencé à jouer à Groningen, j'ai fait mes débuts professionnels contre Feyenoord à seize ans et après deux saisons, j'ai été transféré au PSV Eindhoven. Après une merveilleuse aventure de dix-huit ans, je reviens à la maison !", a posté le joueur batave, qui n'a pas encore officiellement signé de contrat, mais travaille sur un retour pour la saison 2020-2021.

"Au cours des dernières semaines, j'ai eu de nombreuses discussions avec des membres du club et j'ai écouté les supporters : 'Arjen, suis ton cœur!' ... Un retour en tant que joueur au FC Groningen... Ça a commencé à me démanger et maintenant c'est ma mission. Je travaille sur un retour en tant que footballeur. Au club. Je ne sais pas encore si cela fonctionnera. Ce que je sais, c'est que cela ne dépendra pas de mon engagement et de ma motivation", a précisé le principal intéressé dans un communiqué publié par le club néerlandais.