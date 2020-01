Officiel - Arsenal annonce Pablo Mari

La première recrue de l'ère Mikel Arteta débarque à Arsenal. Ce mercredi, le club londonien a officialisé l'arrivée en prêt avec option d'achat (5 M€) de Pablo Mari, en provenance de Flamengo. La fin d'un mini-feuilleton en Angleterre, où on a un temps cru que l'arrivée du défenseur central espagnol (26 ans) allait capoter suite à la rupture des échanges entre les deux clubs, en début de semaine.

Welcome to London. Welcome to Arsenal.@PabloMV5 is coming to the capital! 👋 pic.twitter.com/X07dtNeG5Y