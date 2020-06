Officiel - Arsenal prolonge le prêt de Dani Ceballos

Arsenal a fait quatre grosses annonces ce matin ! En plus des prolongations de David Luiz, Mari et Cedric, les Gunners ont pu négocier une prolongation du prêt de Dani Ceballos avec le Real Madrid. Résultat, le milieu espagnol (26 matchs, 1 but, 2 passes) restera avec les Londoniens jusqu'à la fin de la saison 2019/2020 de Premier League.

