Officiel - Arsenal résilie le contrat de Sokratis

Le mercato d'hiver a débuté il y a maintenant plusieurs semaines et si certaines équipes en profitent pour renforcer leur effectif, d'autres essayent d'alléger leur masse salariale en se débarrassant des joueurs indésirables. C'est le cas d'Arsenal qui après avoir résilier le contrat de Mesut Ozil vient de faire de même avec Papastathopoulos Sokratis.

Le défenseur de 32 ans dont le contrat se terminait en juin prochain n'est officiellement plus un joueur des Gunners. "En étroite collaboration avec Sokratis et son équipe, nous avons décidé de résilier son contrat d'un commun accord. Cela donne à Papa la liberté de négocier un contrat avec un nouveau club et de revenir à l'action le plus tôt possible" peut-on lire dans le communiqué du club londonien.