Officiel - Atalanta lève l'option d'achat de Mario Pasalic

Prêté par Chelsea depuis deux ans, Mario Pasalic (25 ans, 24 matchs et 5 buts en Serie A cette saison) s'est imposé dans la délicieuse formation de l'Atalanta Bergame. Résultat, le club italien, actuellement 4ème de Serie A et encore en course pour arracher une place en Ligue des Champions, a décidé de lever son option d'achat, fixée à 15 millions d'euros.

