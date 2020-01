Officiel - Aurélien Tchouaméni est monégasque !

Comme cela était attendu, Aurélien Tchouaméni s'est engagé ce mercredi en faveur de l'AS Monaco. Le club de la Principauté a annoncé la signature du milieu de terrain de 20 ans pour les cinq prochaines saisons, soit jusqu'en juin 2024. Le montant du transfert n'a pas été communiqué mais devrait avoisiner les 20 millions d'euros.

"Je suis très heureux de rejoindre l’AS Monaco, un grand club du championnat français. J’ai hâte de rencontrer le staff et mes nouveaux coéquipiers. Je vais tout faire pour prendre mes marques le plus rapidement possible et aider l’équipe à atteindre ses objectifs" a réagi le joueur sur le site du club.

🖊🇫🇷 L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature d’Aurélien Tchouaméni, en provenance des Girondins de Bordeaux, pour 5⃣ saisons jusqu’en juin 2024.

📄➡ https://t.co/3q6LANywRV#WelcomeToMonaco 🇮🇩 pic.twitter.com/0iBi3EyEpA — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) January 29, 2020