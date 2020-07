Officiel - Auxerre prolonge Alexandre Coeff

"Il me reste un an de contrat et je suis à l'écoute de ce que me proposera l'AJA", nous confiait Alexandre Coeff, il y a quelques semaines. "Quand on a été amené comme moi à changer de clubs assez souvent et qu’on arrive dans un club structuré, où on a envie d’évoluer, on a envie de s'y poser." Le défenseur de 28 ans a visiblement été entendu par ses dirigeants, qui lui ont offert ce mercredi un nouveau contrat de deux saisons supplémentaires (jusqu'en 2023).

Arrivé l'été dernier en Bourgogne, l'ex-international Espoirs français avait participé à 25 matchs de Ligue 2, tous comme titulaire, pour sa première saison.