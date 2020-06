Officiel - Baptiste Reynet débarque à Nîmes

C'était attendu, c'est désormais officiel. Baptiste Reynet (29 ans) s'est engagé avec le Nîmes Olympique ce mercredi matin. Déjà présent à l'entraînement des Crocos hier, le portier, passé par Dijon et qui arrive en provenance de Toulouse, s'est engagé pour deux saisons. Aux Costières, celui qui a été transféré pour 350 000 euros (+ bonus) selon le Midi-Libre portera le numéro 30 et remplacera Paul Bernardoni. Cette saison, Reynet a disputé 23 matchs de L1, avant d'être mis sur le banc.

Le Nîmes Olympique est fier et heureux de vous annoncer le transfert de Baptiste Reynet.



Il rejoint le NO avec une forte expérience du milieu professionnel puisqu'il totalise à ce jour près de 300 matches dans le haut niveau à Dijon, Lorient et Toulouse. pic.twitter.com/cDeRzTmd62