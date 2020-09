Officiel - Baptiste Santamaria quitte Angers pour la Bundesliga

Baptiste Santamaria quitte Angers ! Le milieu de terrain de 25 ans, en quête d'une nouvelle aventure, a décidé de rejoindre la Bundesliga. Le Français, un temps pisté par le Napoli ou le Real Madrid, rejoint Fribourg ! Celui qui portera le numéro 8 devrait coûter une dizaine de millions d'euros.

"Il y a beaucoup de joueurs français qui réussissent en Bundesliga et je veux devenir un joueur important de Bundesliga à Fribourg. Le club est synonyme de stabilité et d'ambition. Les fans sont très bruyants et j'ai eu de très bonnes conversations avec les responsables. C'est pourquoi je suis heureux d'être ici" a-t-il déclaré.