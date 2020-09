Officiel - Barça, Atlético, Chelsea : Nike dévoile 8 nouveaux maillots !

Nike a dévoilé ce matin les maillots third de huit clubs équipés par la marque à la virgule pour la saison 2020-2021. Un patchwork très coloré où l'on retrouve les tuniques de Chelsea (rouge et bleu), de la Roma (orange et noir), du FC Barcelone (rose), de Galatasaray (orange), de Tottenham (jaune), de Leipzig (bleu et orange), de l'Atlético Madrid (jaune fluo) et de l'Inter Milan (gris et jaune).