Officiel - Barça/EdF : Ousmane Dembélé absent six mois !

Saison terminée pour l'attaquant français du Barça, opéré d'une énième blessure à la cuisse et absent pour les six prochains mois.

Le verdict est tombé. Ousmane Dembélé, opéré ce mardi en Finlande de la cuisse droite, va observer à partir de maintenant une période de convalescence de six mois, a annoncé le FC Barcelone ce mardi. Absent depuis fin novembre en raison d'une nouvelle blessure aux ischio-jambiers (la sixième depuis son arrivée à Barcelone en 2017), il avait rechuté lors d'un entraînement en début de semaine dernière. Après quelques jours de flou, on avait appris qu'il a été victime d'une rupture complète du tendon du biceps fémoral de la cuisse droite.

Au-delà de rater la fin de saison avec le club culé, qualifié pour les 8es de finale de la Champions League et à la lutte avec le Real pour conserver son titre de champion d'Espagne, l'attaquant français va manquer le prochain Euro avec les Bleus. Il n'est même pas assuré qu'il soit remis à temps pour démarrer la saison prochaine, en Catalogne ou ailleurs. Trois ans après son arrivée et alors que son contrat court jusqu'en juin 2022, les dirigeants Blaugrana ont fini par se lasser des blessures à répétition de l'ancien Rennais et pourraient décider d'arrêter les frais en essayant de lui trouver une porte de sortie au prochain mercato.