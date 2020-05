Officiel - Bayern : Contrat signé pour Hans Dieter-Flick

Initialement prévu pour assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison de Niko Kovac, licencié en novembre dernier suite à une cinglante défaite à Francfort (5-1), Hans-Dieter Flick (55 ans) a officiellement signé la prolongation de son contrat au Bayern Munich. L'entraîneur allemand, auteur de cinq très bons mois (18 victoires, 1 nul, 2 défaites), a permis à son équipe de remonter la pente, et de retrouver toute sa splendeur.

Au début du mois d'avril, le club bavarois avait annoncé que le bail de l'ancien adjoint de Joachim Löw, à la Mannschaft, serait allongé jusqu'en 2023. Mais à cause du confinement, le milieu de terrain de formation, passé au Bayern en tant que joueur (1985-1990), n'avait pas pu signer le contrat qui lui était promis. Aujourd'hui, Dieter-Flick a pu officialiser sa prolongation et poser avec ses dirigeants. Une photo relayée sur les réseaux sociaux et le site de l'écurie bavaroise.