Officiel - Bertrand Desplat démissionne à Guingamp

Bertrand Desplat, qui était en poste depuis 2011, a annoncé mardi soir sa démission de la présidence de l'En Avant Guingamp. Désavoué par son conseil d'administration, selon Ouest-France, Desplat justifie sa mise en retrait par la volonté "d'injecter une nouvelle dynamique" dans le club breton, qui entame sa deuxième saison de suite en Ligue 2, mais aussi une certaine usure...

"La vie d’un Club, ce sont aussi ses aléas sportifs et ses difficultés. Elles sont nombreuses et quotidiennes, elles usent un homme avec le temps qui passe, et ont puisé trop d’énergie dépensée pour avoir encore la force de poursuivre le chemin", explique-t-il dans un communiqué, dont il profite par ailleurs pour afficher son soutien envers son vice-président Fred Legrand, pour le remplacer.