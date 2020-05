Officiel - Billy Ketkeophomphone rebondit à Dunkerque

Retour en Ligue 2 pour Billy Ketkeophomphone. Laissé libre par Auxerre en fin de saison dernière, avant de s'engager avec Cholet (National 1) en novembre, l'attaquant de 30 ans a signé en faveur de Dunkerque, fraîchement promu en Ligue 2.

Ketkeophomphone, qui avait percé à Tours (21 buts en 114 matchs de L2), avait rejoint Angers en 2015 et y avait découvert la Ligue 1 avec un certain entrain (5 buts et 7 passes en 35 matchs dès sa première saison). Mais une rupture des ligaments croisés d'un genou était venue briser sa progression en 2016 et son aventure au SCO s'était transformée en un chemin de croix, jusqu'à son départ en 2018.