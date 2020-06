Officiel - Bordeaux dévoile son nouveau logo !

Les Girondins de Bordeaux donnent un coup de neuf à leur logo ! En effet, le club au scapulaire vient de dévoiler sa nouvelle identité graphique avec ce tout nouveau blason. "Pour la décennie qui s'ouvre, le FC Girondins de Bordeaux a conçu un nouveau projet, et défini une nouvelle ambition qui s’appuient à la fois sur la force de son ancrage territorial et l’ouverture au monde. L’évolution des signes identitaires du club et de son blason en particulier va refléter clairement cette stratégie" est-il écrit dans le communiqué de presse.

L'identité graphique du FC Girondins de Bordeaux évolue

▶ https://t.co/nRoCzkREqx pic.twitter.com/XiB8pUzT3S — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) June 30, 2020