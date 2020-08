Officiel - Bordeaux nomme Jean-Louis Gasset !

Jean-Louis Gasset est de retour sur un banc ! L'entraîneur français s'est engagé pour les deux prochaines saisons avec les Girondins de Bordeaux et vient remplacer Paulo Sousa !

Attendue depuis des semaines maintenant, la nomination de Jean-Louis Gasset sur le banc des Girondins de Bordeaux est enfin officielle ! L'entraîneur, âgé de 66 ans, remplace Paulo Sousa, qui quitte les Girondins deux ans avant la fin de son contrat, en paraphant un bail de deux saisons.

Le président Frédéric Longuépée s'est félicité de cette nouvelle ! "Je suis heureux que Jean-Louis ait accepté de rejoindre Bordeaux pour relever le challenge sportif que je lui ai proposé. Je suis sûr que son talent, son expérience et sa personnalité permettront au club de retrouver la place qu’il mérite dans le championnat de France, celle que tous les bordelais attendent et que les actionnaires et les dirigeants ont souhaité mettre en œuvre dès le mois de janvier en reprenant la totale maîtrise du club" a-t-il déclaré. Pour Gasset, c'est un retour au source puisqu'il a connu le club entre 2007 et 2010 en étant l'adjoint de Laurent Blanc.

Dans le même temps, Paulo Sousa et Bordeaux ont mis fin à leur collaboration. "Le FC Girondins de Bordeaux et Paulo Sousa sont convenus d’un commun accord de mettre fin à la collaboration qui les liait depuis avril 2019. Paulo Sousa ainsi que l’ensemble de son staff cessent dès aujourd’hui d’exercer la responsabilité sportive de l’équipe première des Girondins de Bordeaux."